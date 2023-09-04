Конгрессвумен заявила, что законодатели поддерживают расследование по импичменту Байдена

Марджори Тейлор-Грин допустила, что голосование по этому вопросу может начаться в сентябре

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) убеждена в том, что идея начать расследование на предмет необходимости инициировать процедуру импичмента в отношении президента Соединенных Штатов Джо Байдена уже имеет достаточную поддержку среди американских законодателей. Об этом она заявила в воскресенье в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу. Трансляция велась на платформе madmaxworld.

"Полагаю, что у нас есть достаточно людей для того, чтобы проголосовать за расследование по процессу импичмента", - сказала она, предположив, что голосование по этому вопросу может начаться сразу после возвращения американских законодателей с каникул в начале сентября.

Ранее часть республиканцев в Палате представителей Конгресса США выступила за то, чтобы уже в сентябре начать процедуру импичмента Байдена, однако единого мнения по этому вопросу у законодателей пока не сложилось. По мнению спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), импичмент является единственным способом узнать правду о причастности действующего президента США и его семьи к коррупции.

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По словам председателя комитета Джеймса Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней люди и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. Сейчас Сенат контролируют демократы.