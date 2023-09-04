Эксперт уличил Польшу в нагнетании темы Сувалкского коридора для введения войск в Литву

Заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель указал, что Польша стремится занять Виленский край якобы под эгидой его защиты

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Польша использует тему Сувалкского коридора для того, чтобы при возможности занять территорию Литвы. Такое мнение высказал заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель в интервью телеканалу СТВ.

"Каждый военный человек прекрасно понимает, что Сувалкский коридор не проходит по территории только Польши, где по сути своей нет транспортных магистралей серьезных, а одни болота. А он проходит несколько северо-западней, по территории Литвы. И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти потом в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края", - сказал Богодель.

При этом он также прокомментировал опасения польского руководства относительно нахождения в Белоруссии ЧВК "Вагнер". "Они понимают, что вооруженные силы противодействовать никакие не будут, а частная военная компания, обладающая огромным опытом, может очень серьезно поменять в случае чего расстановку сил. По просьбе, например народа Литвы, скажем так", - считает эксперт.

Богодель также считает, что "те же самые Прибалтика и Польша находятся сегодня в авангарде русофобии". По его словам, Польша фактически передала все свои вооружения Украине. "И поэтому они отказываются от этих договоров по обычным системам вооружения, чтобы не показать, каким образом идет перемещение у них этих систем вооружения, которые они передают на Украину", - сказал представитель Военной академии Белоруссии.