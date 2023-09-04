Конгрессвумен заявила, что киевские власти проигрывают в конфликте на Украине

Марджори Тейлор-Грин добавила, что она "является единственным членом Конгресса США, который открыто об этом заявляет"

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Украинское руководство проигрывает в конфликте с Россией, заявила в воскресенье член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в интервью журналисту Алексу Джонсу. Трансляция велась на платформе madmaxworld.tv.

"Украина проигрывает эту войну", - сказала она и добавила, что она "является единственным членом Конгресса США, который открыто об этом заявляет".

Помимо этого, Тейлор-Грин раскритиковала санкционную политику Вашингтона, отметив, что она побуждает страны БРИКС укреплять торговые связи, что в свою очередь может привести к тому, что это объединение "потопит доллар", так как государства БРИКС полностью перейдут на торговлю в национальных валютах.

По итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.