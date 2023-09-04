В Алжире заявили, что застреленный в их водах человек не реагировал на предупреждения

В заявлении алжирского министерства национальной обороны сказано, что во время патрулирования территориальных вод вечером 29 августа подразделение береговой охраны перехватило три водных мотоцикла, незаконно вошедших в территориальные воды

ТАСС, 4 сентября. Французский турист марокканского происхождения, который на водном мотоцикле заплыл в территориальные воды Алжира и был застрелен береговой охраной, не реагировал на предупреждения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении алжирского министерства национальной обороны.

"Во время патрулирования территориальных вод вечером 29 августа подразделение береговой охраны перехватило три водных мотоцикла, которые незаконно вошли в наши территориальные воды. После того как прозвучало звуковое предупреждение и несколько раз последовал приказ остановиться, владельцы водных мотоциклов отказались его исполнить и продолжили выполнение опасных маневров", - отметили в ведомстве.

"Принимая во внимание то, что в этом регионе наблюдается повышенная активность банд наркоторговцев и организованной преступности, а также ввиду упрямства водителей водных мотоциклов сотрудники береговой охраны произвели предупредительные выстрелы, - указали в Минобороны. - Далее прозвучали выстрелы, в результате чего один из водных мотоциклов остановился, а два других скрылись".

По данным ведомства, во время другого патрулирования 30 августа сотрудники береговой охраны обнаружили тело мужчины с пулевым отверстием. Его перевезли в морг города Тлемсен.

Версия марокканской стороны

Марокканские СМИ в последние дни распространяли версию о том, что четверо туристов, катаясь на водных мотоциклах в водах близ города Саидия (северо-восток королевства), заблудились и случайно заплыли в алжирские территориальные воды. Утверждалось, что алжирская береговая охрана преднамеренно открыла огонь на поражение, убив двух французов марокканского происхождения - Билала Кисси и Абделали Мешуара. Третий - Смаил Снабе - выжил, но был арестован алжирскими пограничниками. Как сообщал сайт "360", четвертым туристом был Мухаммед Кисси, брат погибшего Билала Кисси, ему удалось вернуться на территорию Марокко.

31 августа состоялись похороны Билала Кисси в населенном пункте Бни-Драр. Тело Мешуара все еще находится в Алжире. В Марокко общественность и правозащитные организации осудили произошедшее, назвав его убийством.

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения остается проблема Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции. В августе 2021 года республика разорвала дипломатические отношения с королевством, обвинив его в совершении "непрерывных враждебных действий". Сухопутная граница между Марокко и Алжиром остается закрытой с августа 1994 года.