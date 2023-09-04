Иордания заявила, что сброс воды с "Фукусимы-1" проводят с соблюдением международных норм

Энергетическая компания Tokyo Electric Power 24 августа приступила к сбросу в океан первой партии

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в ходе состоявшихся в Аммане переговоров с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси выразил уверенность, что сброс в океан воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" осуществляется в соответствии с международными нормами.

"Мы верим, что Япония проводит сброс в соответствии с международными нормами", - цитирует ас-Сафади японское внешнеполитическое ведомство.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса. Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.