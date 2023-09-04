Япония выделит Иордании более $100 млн на развитие энергетического сектора

Токио также предоставит около $6 млн на совершенствование устойчивости энергетических систем Иордании к перебоям

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Япония предоставит Иордании финансовую помощь в размере 15 млрд иен ($102 млн) на программу реформирования энергетического сектора. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам состоявшихся в Аммане переговоров японского министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси с его иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Как сообщает МИД Японии, Токио также предоставит около $6 млн на развитие устойчивости энергетических систем Иордании к перебоям.

Помимо этого, в ходе встречи министры обсудили ряд международных проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и Украину, в том числе в контексте зерновой сделки.

Глава японского внешнеполитического ведомства совершает турне по странам Ближнего Востока. На этой неделе он также намерен посетить Египет, где запланировано проведение третьего по счету "Арабо-японского диалога" с участием Японии и представителей Лиги арабских государств, и Саудовскую Аравию для участия во встрече с представителями стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

После этого Хаяси отправится в Польшу, где проведет переговоры с главой МИД Збигневом Рау и президентом Анджеем Дудой.