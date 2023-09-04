В Японии изучают деятельность организации, вовлеченной в скандал с убийством Абэ

При этом решение о рассмотрении возможности ее роспуска пока не приняли, уточнил генсек кабмина Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Японии расследуют деятельность религиозной организации "Церковь объединения", которая была замешана в скандале вокруг убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы планомерно занимаемся сбором информации <...> для выявления всех деталей деятельности этой организации", - подчеркнул Мацуно. Между тем он отметил, что "решение о рассмотрении возможности ее роспуска пока не принято".

Ранее газета Asahi проинформировала, что власти Японии намерены в середине октября обратиться в суд, что добиться роспуска "Церкви объединения". Таким образом премьер-министр Фумио Кисида намеревается продемонстрировать жителям страны решимость японского политического истеблишмента порвать любые связи с организацией, оказавшейся в центре громкого скандала.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом в спину убил Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара, расположенного на юго-западе острова Хонсю. Ямагами использовал многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и испытал. Стрелявший был схвачен охраной убитого политика на месте преступления.

В ходе допросов Ямагами заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения", которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных партий.