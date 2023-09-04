Токаев освободил Пирматова от должности председателя Нацбанка Казахстана

Причины такого решения не указываются

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Галымжана Пирматова от должности председателя Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Причины этого кадрового решения не указываются.

Пирматов занимал пост главы Нацбанка с февраля 2022 года. До этого был председателем правления национальной компании "Казатомпром".