Лидер Южной Кореи будет настаивать на соблюдении санкций ООН против КНДР на саммите G20

Юн Сок Ёль добавил, что он намерен отметить "необходимость активно блокировать деятельность Северной Кореи по краже криптовалюты, отправке рабочих за рубеж, по переносу грузов с судна на судно в море"

СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль во время саммитов АСЕАН и Группы двадцати (G20) в Индонезии и Индии подчеркнет необходимость соблюдения санкций Совета Безопасности ООН против КНДР и укажет на значение международного сотрудничества в деле денуклеаризации. Об этом он заявил в интервью агентству AP.

"На предстоящем саммите с АСЕАН и на встрече G20 я планирую призвать международное сообщество к решительному ответу на все более опасные ракетные провокации Северной Кореи и ее ядерную угрозу, к тому, чтобы работать вместе над денуклеаризацией", - заявил южнокорейский лидер.

"До тех пор, пока санкции Совета Безопасности ООН добросовестно соблюдаются, каналы финансирования [программ разработки оружия массового уничтожения] могут быть заблокированы на серьезном уровне", - считает он. Юн Сок Ёль добавил, что на саммите G20 намерен отметить "необходимость активно блокировать деятельность Северной Кореи по краже криптовалюты, отправке рабочих за рубеж, по переносу грузов с судна на судно в море".

По словам президента, экономика КНДР находится в худшем состоянии с 2011 года, когда к власти пришел нынешний лидер Ким Чен Ын, и продолжает сокращаться. Юн Сок Ёль отметил, что примерно 97% внешней торговли Пхеньяна в прошлом году пришлось на Китай, и поэтому Пекин "может оказать значительное влияние" на соседа.

Он призвал КНР сыграть конструктивную роль и приложить усилия с целью денуклеаризации Корейского полуострова. Южнокорейский лидер добавил, что ядерная программа КНДР отрицательно влияет на национальные интересы Китая, поскольку подрывает региональный порядок.

Во вторник Юн Сок Ёль отправится в Индонезию, где состоится саммит АСЕАН и Республики Корея, 8 сентября он прибудет в Индию, где пройдет встреча лидеров стран G20.