В районе Измаила после взрывов получили повреждения склады и производственные здания

Также повреждено оборудование промышленных предприятий

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Складские и производственные помещения повреждены в Измаильском районе на юге Одесской области. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждено оборудование промышленных предприятий. Кипер добавил, что на нескольких объектах произошли возгорания, которые к утру были ликвидированы.

Ночью воздушная тревога продолжалась в Одесской области более 3,5 часа. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Измаиле, который является крупным портом на Дунае.