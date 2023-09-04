4 сентября, 04:48
Военная операция на Украине

В районе Измаила после взрывов получили повреждения склады и производственные здания

Также повреждено оборудование промышленных предприятий

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Складские и производственные помещения повреждены в Измаильском районе на юге Одесской области. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

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"В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, также повреждено оборудование промышленных предприятий. Кипер добавил, что на нескольких объектах произошли возгорания, которые к утру были ликвидированы.

Ночью воздушная тревога продолжалась в Одесской области более 3,5 часа. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Измаиле, который является крупным портом на Дунае. 

Теги:
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