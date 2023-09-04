4 сентября, 04:56

Вице-президент Йылмаз будет и.о. президента Турции во время поездки Эрдогана в РФ

Турецкий лидер в понедельник отправится в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз будет исполнять обязанности президента республики во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Указ подписан и опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Эрдоган отправится в понедельник в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В соответствии с 106 статьей Конституции Турецкой Республики вице-президент исполняет обязанности президента страны до его возвращения.

До июня 2023 года эти обязанности обычно исполнял бывший вице-президент Фуат Октай. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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