В Индии заявили о стремлении достичь на саммите G20 консенсуса по итоговому заявлению

Это необходимо для будущего Группы двадцати, отметил шерпа страны в объединении Амитабх Кант

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Индия намерена достичь широкого согласия всех сторон на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) по итоговому заявлению, несмотря на геополитические разногласия. Об этом заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант газете Financial Times.

"Мы постараемся достичь консенсуса всех сторон на форуме, - отметил он. - И это необходимо для будущего G20". "Наша цель - достичь консенсуса по всем вопросам, <...> включая геополитику". Касаясь отношений между Нью-Дели и Пекином, Кант сказал, что "у Китая могут быть двусторонние проблемы с Индией", но КНР - крупная мировая держава "с многосторонними обязательствами". По его словам, индийская сторона стремится к рассмотрению сложных вопросов "в интересах G20". "Большая двадцатка не должна быть разделенной", - добавил Кант.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в G20. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения. Ранее стало известно, что РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.