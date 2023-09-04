4 сентября, 05:33,
обновлено 4 сентября, 06:12

Эрдоган 5 сентября обсудит с правительством Турции итоги переговоров с Путиным

EPA-EFE/ NECATI SAVAS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ NECATI SAVAS

На заседании также затронут события в республике и экономику, сообщил источник

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 5 сентября заседание правительства для обсуждения итогов переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

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"5 сентября состоится заседание кабинета министров под председательством господина президента. Будут обсуждаться итоги переговоров с господином Путиным. Также будут затронуты события в Турции и экономика", - сказал собеседник агентства.

Эрдоган отправится в понедельник в Сочи на переговоры с Путиным. Как ожидается, главной темой переговоров станет зерновая сделка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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