Эрдоган 5 сентября обсудит с правительством Турции итоги переговоров с Путиным

На заседании также затронут события в республике и экономику, сообщил источник

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 5 сентября заседание правительства для обсуждения итогов переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"5 сентября состоится заседание кабинета министров под председательством господина президента. Будут обсуждаться итоги переговоров с господином Путиным. Также будут затронуты события в Турции и экономика", - сказал собеседник агентства.

Эрдоган отправится в понедельник в Сочи на переговоры с Путиным. Как ожидается, главной темой переговоров станет зерновая сделка.