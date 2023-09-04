Экс-советник главы Пентагона заявил, что в США создают не умеющую воевать армию

По словам Дугласа Макгрегораа, для многих американцев вступление в ряды ВС равносильно участию в антифашистском движении, движении Black Lives Matter, присоединению к трансгендерному лобби или профсоюзу учителей

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вербуют в армию людей, которые не умеют воевать и занимаются продвижением повестки, не имеющей прямого отношения к военной деятельности. Такое мнение выразил экс-советник министра обороны в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Америка создает армию, которая не умеет воевать", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). По словам Макгрегора, для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно участию в антифашистском движении, движении Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), присоединению к трансгендерному лобби или профсоюзу учителей. "Этому нужно положить конец, мы должны трезво смотреть на факты", - добавил он.

Ранее Макгрегор заявлял, что поставляемая США на Украину военная техника зачастую не доходит до получателей. Он отмечал, что Вашингтон передает Киеву технику на миллиарды долларов, но многое из этого попадает, по-видимому, на черный рынок.