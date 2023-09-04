В Казахстане назначили министра сельского хозяйства

Им стал Айдарбек Сапаров

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдарбека Сапарова на должность министра сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича министром сельского хозяйства Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе главы государства. Сапаров с декабря 2022 года был главой администрации Северо-Казахстанской области.

В этот же день Токаев освободил Ербола Карашукеева от должности министра сельского хозяйства.

Ранее Токаев уже освободил от занимаемых должностей нескольких министров и подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизован ряд министерств.