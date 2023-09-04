Суд снял обвинения в коррупции и лишил должности вице-премьера Малайзии Захида Хамиди

По сведениям газеты The Straits Times, приговор "не равносилен оправдательному решению"

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Высокий суд Куала-Лумпура лишил занимаемой должности заместителя премьер-министра Малайзии Ахмада Захида Хамиди. Вместе с этим с чиновника будут сняты все обвинения в коррупции и отмывании денег, сообщила газета The Straits Times.

Однако, по ее информации, уже бывший вице-премьер сможет предстать перед судом по тем же обвинениям в будущем. Этот приговор "не равносилен оправдательному решению" и обвинение оставляет за собой право "возобновить процесс", если сочтет это необходимым. Ранее сторона защиты требовала снять с Хамиди все обвинения.

Как отмечает издание, Хамиди, который в прошлом занимал пост лидера крупнейшей политической партии Объединенная малайская национальная организация (новая), предстал перед судом по 47 пунктам обвинения. Среди них - коррупция, отмывание денег и злоупотребление доверием, которые привели к убыткам в размере 31 млн малайзийских ринггитов ($9 млн). Незаконные операции чиновник проводил с помощью структур своего благотворительного фонда Яясан Акалбуди, пишет газета.