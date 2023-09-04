В Казахстане назначили министра водных ресурсов и ирригации

Им стал Нуржан Нуржигитов

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром водных ресурсов и ирригации республики Нуржана Нуржигитова. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе главы государства.

Нуржигитов родился в 1967 году. До назначения он занимал должность руководителя администрации Жамбылской области Казахстана. В разные годы работал заместителем руководителя администрации Жамбылской области, главой администрации Байзакского района Жамбылской области.

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров. Кроме того, президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизованы несколько министерств.