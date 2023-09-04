4 сентября, 06:59

В проводимых Польшей учениях по борьбе с лесными пожарами участвуют пожарные Литвы

Сценарий их тренировки предусматривает движение пожара в направлении объектов повышенной опасности, сообщили в МВД Литвы

ВИЛЬНЮС, 4 сентября. /ТАСС/. Команда противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы участвует в проводимых Польшей двухдневных учениях по ликвидации лесных пожаров с осложняющими ситуацию инцидентами. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"Команда принимает участие в тренировке, сценарий которой предусматривает движение лесного пожара в направлении объектов повышенной опасности", - говорится в сообщении.

Литва командировала в Польшу группы бойцов пожарной охраны из противопожарных служб Каунаса и Мариямполе. 

Теги:
ЛитваПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация