Министр обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о решении уволить Алексея Резникова и заменить его нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также Резников опубликовал фото соответствующего заявления.

Накануне Зеленский сообщил, что принял решение уволить Резникова и заменить его нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым. Теперь решение об отставке Резникова, а также назначении Умерова должна утвердить Верховная рада.