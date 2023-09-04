4 сентября, 07:01

Министр обороны Украины подал в Верховную раду заявление об отставке

Thomas Niedermueller/ Getty Images
Министр обороны Украины Алексей Резников
© Thomas Niedermueller/ Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о решении уволить Алексея Резникова и заменить его нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке.

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"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также Резников опубликовал фото соответствующего заявления.

Накануне Зеленский сообщил, что принял решение уволить Резникова и заменить его нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым. Теперь решение об отставке Резникова, а также назначении Умерова должна утвердить Верховная рада. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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