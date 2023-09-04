Более 700 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши посетили Белоруссию без виз с 2022 года

Из них свыше 315 тыс. - с 2023 года, сообщили в Государственном пограничном комитете страны

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 700 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Белоруссию с 2022 года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 700 219 иностранцев: 442 121 гражданин Литвы, 48 823 негражданина и 159 791 гражданин Латвии, а также 49 484 гражданина Польши", - говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что с начала 2023 года Белоруссию без виз посетили более 315 тыс. иностранцев, в том числе 193 858 граждан Литвы, 21 944 негражданина и 71 657 граждан Латвии, а также 27 774 гражданина Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря 2022 года поддержал предложение правительства о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС на 2023 год. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года, затем он был продлен для жителей этих стран и Польши. В Минске рассчитывают, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.