Парламент Вануату изберет премьера после вотума недоверия действующему главе кабинета

Главным кандидатом на этот пост является Сато Килман, представляющий Прогрессивно-народную партию

СИДНЕЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Парламент Республики Вануату намерен избрать нового премьер-министра страны после того, как Верховный суд островного государства отказался отменить решение о вынесении вотума недоверия действующему главе правительства Алтои Исмаилу Калсакау. Об этом сообщил местный телеканал VBTC.

По его данным, Верховный суд Вануату отклонил прошение об отмене вотума недоверия, вынесенного премьер-министру страны 17 августа. На основании этого вердикта действующий глава правительства был отстранен от должности, и парламент принял решение об избрании нового премьера. Главным кандидатом на этот пост стал Сато Килман, представляющий оппозиционную Прогрессивно-народную партию (People's Progressive Party) Вануату. 65-летний Килман уже четыре раза занимал пост главы правительства республики, в последний раз возглавив его с июня 2015 года по февраль 2016-го.

Политический кризис начался в тихоокеанском государстве в начале мая текущего года, после того как ряд оппозиционных депутатов местного парламента предложили вынести вотум недоверия премьеру и правительству. Среди причин были названы "опасения по поводу внешнеполитических действий правительства, которые могут поставить под угрозу независимость и суверенитет Вануату". Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Вануаку" (Vanuaaku Pati - "Наша земля") Боб Ломан, возглавлявший правительство страны с апреля 2020 года по ноябрь 2022-го, обвинил Калсакау в том, что он "ставит под угрозу нейтральный статус Вануату, укрепляя отношения с Австралией и США, и разрушает связи с Китаем, являющимся главным кредитором республики", что вовлекает страну в противостояние западных стран с Китаем.

Оппозиция несколько раз выносила вопрос о вотуме недоверия Калсакау на голосование парламента, однако лишь 17 августа получила поддержку 26 депутатов из 52. Против проголосовали 23 парламентария, еще три голоса остались не распределены (один депутат находился в момент голосования на лечении за границей, а два кресла были свободны). Поскольку по местным законам за вотум недоверия должны проголосовать 50% плюс один депутат, правящая партия обратилась в суд с требованием признать решение о вотуме недоверия не принятым, однако, после ряда слушаний в судах разной инстанции, в понедельник, 4 сентября, Верховный суд Вануату признал его законным.