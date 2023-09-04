4 сентября, 07:44

В Киеве пройдут четырехдневные учения по отработке оборонных действий

Маневры пройдет в Дарницком районе, сообщили в районной администрации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Четырехдневные учения по отработке оборонных действий пройдут в Дарницком районе Киева. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Сегодня и в течение трех последующих дней в рамках Дарницкого района группировки сил и средств обороны Киева будут проводить военные учения. Цель - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", - говорится в сообщении на странице администрации в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В администрации также сообщили о запрете снимать и размещать фото и видео с учений. 

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Украина
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