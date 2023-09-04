Мицотакис призвал Турцию отказаться от агрессивной позиции в отношении Греции

Премьер-министр Греции подчеркнул, что следующие месяцы будут важными для развития греко-турецких отношений

НИКОСИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Турция должна отказаться от агрессивной позиции в отношении Греции ради благоприятного развития двусторонних отношений. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Никосии в начале встречи с кипрским президентом Никосом Христодулидисом перед трехсторонним саммитом Кипр - Греция - Израиль.

Мицотакис подчеркнул, что следующие месяцы будут важными для развития греко-турецких отношений. "Мы относимся к этому развитию со сдержанным оптимизмом, потому что действительно имеет место снижение напряженности в отношениях Греция - Турция, греческий министр иностранных дел нанесет завтра визит в Турцию, где проведет политические дискуссии со своим коллегой", - сказал премьер. По его словам, в настоящее время в отношениях двух стран преобладает хорошая атмосфера, которой нужно продолжение, "но это, конечно, требует, чтобы Турция пересмотрела свою агрессивную позицию, которую она занимала в отношении Греции в последние годы".

Премьер также поддержал позицию Христодулидиса по поводу того, что важно вновь начать как можно быстрее процесс переговоров по кипрскому урегулированию в рамках резолюций СБ ООН. По словам Мицотакиса, Греция будет постоянно поддерживать эту позицию.

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис посетит 5 сентября Турцию с рабочим визитом, в ходе которого встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По сообщению турецкого внешнеполитического ведомства, министры обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы.

В июле на встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести заседание совета двустороннего сотрудничества высокого уровня этой осенью в Салониках. Эрдоган и Мицотакис "подчеркнули намерение поддерживать более частые контакты на всех уровнях с целью формирования атмосферы доверия и создания условий, которые улучшат турецко-греческие отношения", говорилось в сообщении администрации турецкого лидера.

Анкара неоднократно заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, включая и демилитаризацию греческих островов. Греция при этом заявляет, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.