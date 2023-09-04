В ДР Конго по подозрению в причастности к убийству 48 человек задержали группу офицеров

В ближайшие часы они предстанут перед судом, сообщил портал Actualite

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Группа старших офицеров задержана в Демократической Республике Конго (ДРК) в рамках расследования обстоятельств проведения армейской операции в городе Гома против демонстрантов, во время которой были убиты 48 человек. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр внутренних дел, безопасности, по вопросам традиционного права и децентрализации ДРК Петер Казади.

"В соответствии с приказом главнокомандующего были выявлены возможные причастные к событиям в Гоме, - приводит его слова конголезский новостной портал Actualite. - Среди них командир полка и командир объединенной бригады". Казади отметил, что в ближайшие часы они предстанут перед судом.

В Гоме 31 августа прошла превентивная армейская операция с тем, чтобы не допустить проведение в тот же день запрещенной властями демонстрации протеста у объектов ООН. В ее ходе были убиты 48 человек, еще 75 получили ранения.

Инициатором демонстрации стала секта "Естественная иудейская и мессианская вера по отношению к народам", сочетающая христианские и традиционные местные верования. Ее активисты планировали проникнуть на территорию объектов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) с целью заставить миротворцев покинуть республику. Секта угрожала разграбить дома, где живут семьи сотрудников ООН. Власти приняли меры, чтобы не допустить насилия.

На востоке ДРК больше года периодически проводятся акции протеста с требованием вывода миротворцев. Люди обвиняют их в неспособности обеспечить безопасность населения. Звучат также требования изменить мандат сил ООН так, чтобы они могли вести военные действия против боевиков различных группировок, а не ограничиваться лишь логистической поддержкой конголезской армии. Против ООН на востоке ДРК работает террористическое подполье.

МООНСДРК была учреждена летом 2010 года. Она уполномочена защищать мирное население и оказывать поддержку правительству ДРК в работе по стабилизации и укреплению мира. Численность миссии превышает 20 тыс. человек, включая 14 тыс. военнослужащих.