Глава Фонда госимущества Украины подал в отставку накануне назначения министром обороны

Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров подал заявление об отставке после того, как президент страны Владимир Зеленский анонсировал его назначение министром обороны. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду Украины поступило заявление от главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и опубликовал фотографию заявления Умерова.

Утром заявление об отставке также подал действующий министр обороны Украины Алексей Резников.

Накануне Зеленский сообщил, что решил уволить Резникова и заменить его Умеровым. Решение об отставке Резникова, а также назначении Умерова должна утвердить Верховная рада.