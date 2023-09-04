В Белоруссии в рамках учений ОДКБ отработали ликвидацию аварии на АЭС

В них были задействованы в общей сложности свыше 810 человек и 40 единиц техники

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Активная фаза тактико-специальных учений по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в рамках специальных учений спасательных подразделений государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Скала-2023" прошла на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Проведены учения на территории БелАЭС. Показана практическая работа группы по ликвидации аварии на реакторном оборудовании, а также действия группы радиационной разведки с демонстрацией возможностей передвижной радиологической лаборатории", - говорится в сообщении.

По сценарию учений, в результате произошедшей на АЭС запроектной аварии произошло повреждение нескольких технологических систем и коммуникаций атомной станции, подверглась загрязнению территория Островецкого района Гродненской области. Проведена практическая отработка мероприятий внутреннего и внешнего аварийных планов защитных мероприятий при радиационной аварии на АЭС, проведение аварийно-спасательных работ в условиях радиоактивного загрязнения местности. Особенностью учений было проведение аварийно-спасательных работ в условиях нестабильной внутренней и внешней обстановки. В учениях задействовались силы и средства МЧС, МВД, Минздрав, БелАЭС, местные органы власти, российской госкорпорации "Росатом", Белорусского общества Красного Креста - в общей сложности свыше 810 человек и 40 единиц техники.

В ходе учений было развернуто 10 учебных площадок, на которых отработаны функционирование кризисного центра БелАЭС, укрытие персонала станции в защитном сооружении гражданской обороны, ликвидация аварии на реакторном оборудовании и технологических коммуникациях АЭС, тушение условного пожара на складе топлива, эвакуация персонала станции и жителей близлежащих населенных пунктов, работа контрольно-распределительного пункта и пункта временного размещения.

Специальные учения "Скала-2023" являются одними из пяти учений в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", которые проводятся в Белоруссии с 1 по 6 сентября.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему республики, в июне 2021 года он введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с этого начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации.