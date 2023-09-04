В МИД КНР заявили, что США должны отказаться от "менталитета холодной войны" в Азии

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин уточнила, что Соединенным Штатам не следует наносить вред региональной стабильности

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует соблюдать международные нормы и отказаться от "менталитета холодной войны" в отношениях с азиатскими странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя вопрос журналиста о готовящемся визите президента США Джо Байдена в Ханой.

"В отношениях со странами Азиатского региона США следует отказаться от менталитета холодной войны с нулевой суммой, соблюдать нормы международных отношений, не нападать на третьи стороны и не наносить вред региональным миру и стабильности", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР.

Ранее сообщалось, что Байден 10 сентября посетит Ханой и проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. По информации газеты Politico, американский лидер намерен подписать во Вьетнаме соглашение о двустороннем "стратегическом партнерстве". Соглашение позволит наладить "новое двустороннее сотрудничество, содействующее усилиям Вьетнама по развитию сектора высоких технологий, в том числе по производству полупроводников и в сфере искусственного интеллекта". Издание полагает, что этот шаг направлен на то, чтобы "сблизить Ханой с Вашингтоном в период возросшей напряженности с Пекином".