4 сентября, 08:20,
обновлено 4 сентября, 08:37

Источник сообщил о вылете Эрдогана в Сочи для переговоров с Путиным

EPA-EFE/ CLEMENS BILAN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

Начало встречи ожидается в 13:00 мск

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, начало которой запланировано на 13:00 мск. Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

Читайте также
Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООНГлава МИД Италии назвал важной предстоящую встречу Путина и Эрдогана

"Господин президент вылетел в Сочи. Ожидается, что переговоры с Путиным начнутся в 13:00", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что главной темой консультаций двух лидеров станет зерновая сделка. 5 сентября Эрдоган намерен обсудить итоги поездки в Россию с членами турецкого правительства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация