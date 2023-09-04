Источник сообщил о вылете Эрдогана в Сочи для переговоров с Путиным

Начало встречи ожидается в 13:00 мск

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, начало которой запланировано на 13:00 мск. Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"Господин президент вылетел в Сочи. Ожидается, что переговоры с Путиным начнутся в 13:00", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что главной темой консультаций двух лидеров станет зерновая сделка. 5 сентября Эрдоган намерен обсудить итоги поездки в Россию с членами турецкого правительства.