Армия обороны Израиля проводит крупную операцию в Дженине впервые за два месяца

По сведениям телеканала Sky News Arabia, принадлежащий израильским военным беспилотник наносит удары по городу с воздуха

ТАСС, 4 сентября. Армия обороны Израиля проводит крупную операцию в лагере беженцев, прилегающем к городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

По его данным, текущая операция является первой акцией такого масштаба после действий израильских силовиков в ночь на 3 июля. Факт проведения операции в Дженине подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля. "Силы безопасности на данный момент действуют в лагере Дженин. Дополнительные подробности последуют", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале военных.

Со своей стороны палестинское агентство WAFA проинформировало, что многочисленные подразделения израильских военных зашли в Дженин и его окрестности. Телеканал Sky News Arabia утверждает, что принадлежащий израильским военным беспилотник наносит удары по городу с воздуха. Минздрав Палестины сообщил, что не менее четырех палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими военными.

В ночь на 3 июля израильские военные начали крупную операцию по противодействию террору в Дженине. 5 июля утром войска Израиля вышли из города, однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предупредил, что военные вернутся в Дженин в случае возобновления террора.