Ключевыми вопросами на саммите АСЕАН станут кризис в Мьянме и новая карта Китая

Кроме того, на встрече рассмотрят интеграцию ассоциации и расширение сотрудничества в цифровой и зеленой экономике

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Кризис в Мьянме и проблема спорных акваторий в Южно-Китайском море (ЮКМ) станут основными темами для обсуждения на предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 5-7 сентября в Джакарте. Об этом сообщил сингапурский портал CNA.

"Они [лидеры стран - участниц АСЕАН] обменяются мнениями о региональных и международных событиях, включая ситуацию в Мьянме", - приводит портал цитату из заявления канцелярии премьер-министра Сингапура. Из сообщения сингапурского ведомства также следует, что на полях саммита участники обсудят вопросы "сохранения актуальности и центральной роли блока в развивающейся региональной архитектуре". Кроме того, на встрече будут рассмотрены вопросы интеграции АСЕАН и расширение сотрудничества в ключевых областях, таких как цифровая и зеленая экономика.

Как отмечает портал, встреча проходит на фоне обострения напряженности вокруг вопроса принадлежности акваторий в Южно-Китайском море. Она возникла после того, как Китай опубликовал новую карту, на которой обозначены в качестве входящих в состав Китая некоторые акватории в ЮКМ, относящиеся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также другие территории, оспариваемые некоторыми членами АСЕАН. Заместитель министра иностранных дел Индонезии Пахала Мансури заявил в интервью CNA, что блок продолжает активно обсуждать сложившуюся ситуацию и стремится прийти к соглашению.

На внеочередном саммите АСЕАН в Джакарте в апреле 2021 года был принят план "Консенсус из пяти пунктов". Документ призывает все вовлеченные во внутриполитический конфликт в Мьянме стороны проявить максимум сдержанности, отказаться от насильственных действий и разрешить разногласия путем мирного диалога в интересах самой Мьянмы ради сохранения мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии. Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.