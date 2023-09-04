Министры обороны стран НАТО встретятся 12-13 октября в Брюсселе

Заседание Североатлантического альянса пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Главы военных ведомств государств - членов НАТО проведут 12-13 октября встречу в Брюсселе. Об этом проинформировала пресс-служба Североатлантического альянса.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 12-13 октября 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.

Программа будет обнародована ближе к дате проведения встречи, добавили в пресс-службе.