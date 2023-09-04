Опрос показал, что почти половина жителей Молдавии не доверяет своим политикам

По данным исследования "Барометр общественного мнения", рейтинг доверия среди опрошенных граждан возглавила действующий президент Майя Санду (19%)

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Молдавские политики и партии не пользуются доверием большинства граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Барометр общественного мнения", которое провел Институт маркетинга и социологических опросов Молдавии при финансовой поддержке Фонда Сороса (созданный американским миллиардером Джорджем Соросом фонд "Открытое общество" признан нежелательной организацией в РФ).

"На вопрос о доверии молдавским политикам 45,4% респондентов заявили, что вообще не доверяют им, еще 12% не назвали ни одного политика, которому они бы доверились", - сказал на брифинге организатор опроса Аркадий Барбарошие.

Он пояснил, что по условиям опроса его участники могли сами назвать любого политика, которому доверяют. По его словам, 19% назвали президента Майя Санду, на втором месте бывший глава Молдавии и лидер социалистов Игорь Додон с 7% и председатель запрещенной в республике партии "Шор" Илан Шор с 3%. Лидер коммунистов Владимир Воронин набрал 2,1%, а мэр Кишинева Ион Чебан - 1,7%.

Среди политических формирований на первом месте расположилась поддерживающая Санду правящая Партия действия и солидарности (ПДС) с 24%, на втором социалисты с 13%, на третьем запрещенная в Молдавии партия "Шор" с 8%. Примечательно, что 31% отказались сообщить за кого они будут голосовать, а 11,9% заявили, что не примут участие в выборах. Опрос проводился с 9 по 22 августа, в нем приняли участие 1 215 человек, погрешность составляет 3%.

По данным исследования, которое представила в июне 2023 года социологическая компания Intellect Group, большинство граждан Молдавии заявили, что ждут новых выборов и новых лиц в политике. За досрочные выборы президента тогда высказалось 50,8% респондентов, за парламентские выборы - 54,5%. Опрос показал, что рейтинг правящей партии упал с 28% до 25%, а Санду с 29% до 24%.

Молдавия переживает тяжелый экономический кризис - за два года семикратно выросли тарифы на газ, увеличились цены на электроэнергию, продукты питания и услуги. Это спровоцировало инфляцию, которая к концу года превысила 30% в годовом исчислении. С лета прошлого года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции, протестующие требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также возмущена решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу.