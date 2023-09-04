Белорусские военные летчики отрабатывают посадку на автотрассу в ходе учений ОДКБ

Учения "Эшелон" являются одними из пяти учений в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023"

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусские военные летчики в рамках проходящих на территории страны специальных учений Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Эшелон" отрабатывают посадку боевых и транспортных самолетов на аэродромный участок дороги (АУД). Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

По сценарию учений перед посадкой самолетов в район АУД выдвинулись подразделения вооруженных сил, в том числе сил специальных операций и территориальной обороны, которые обеспечивают на дальних и ближних подступах прикрытие от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника. Воздушное прикрытие и доразведку местности выполняет пара боевых вертолетов Ми-24, от средств воздушного нападения условного противника район АУД прикрывают два истребителя Су-30СМ.

Первым на посадку на автомагистраль зашел военно-транспортный самолет Ан-26, который в соответствии с замыслом учений доставил на АУД авиационные средства поражения. После взлета транспортника на автодорогу совершат посадку самолеты ударной группы в составе двух штурмовиков Су-25 и пары учебно-боевых Як-130, которые в ходе полета с аэродрома базирования отработают приемы преодоления средств противовоздушной обороны. Пролет в зоне действия зенитных комплексов позволит расчетам ПВО провести тренировку работы по воздушным целям. После посадки самолеты будут подготовлены к повторному вылету и снаряжены боеприпасами для нанесения ударов по условным наземным целям на близлежащем Ружанском полигоне.

Впервые будет осуществлена посадка на АУД и отработка дозаправки многофункционального двухместного истребителя Су-30СМ из состава пары, обеспечивающей воздушное прикрытие района учений.

Учения "Эшелон" являются одними из пяти учений в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", которые проводятся в Белоруссии с 1 по 6 сентября. Ранее руководитель учений "Бовое братство", первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Андрей Матиевич отмечал актуальность и важность отработки задач по задействованию АУД. Он указывал на то, что в ходе боевых действий аэродромы подвергаются ударам в первую очередь, поэтому рассредоточение авиации и сохранение ее живучести является ключевым вопросом для любой группировки войск.

Впервые в Белоруссии участки автомобильных дорог стали использовать в качестве запасных аэродромов с 2007 года, когда на АУД совершили посадку Су-25 и истребители Су-27 и МиГ-29. Военно-транспортный Ан-26 впервые приземлился на автотрассу в 2015 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на АУД штурмовик Су-25. В республике есть несколько аэродромных участков дорог, в том числе на трассах М1 Минск - Брест и М4 Минск - Могилев.