В Сирии заявили, что договорились с Боливией об установлении дипотношений

Боливийская сторона эту информацию пока не прокомментировала

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Боливия и Сирия договорились установить дипломатические отношения. Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.

"Несколько дней назад Боливия отправила запрос на установление дипломатических отношений с Сирией, - приводит его слова правительственная газета Al Wasat. - Президент [ближневосточной страны Башар] Асад в ответ поручил уведомить наших друзей в Боливии о своем согласии на установление дипломатических отношений между нашими государствами".

Подробностей о дальнейших шагах в рамках такого решения Микдад не привел. Боливийская сторона эту информацию пока не прокомментировала.