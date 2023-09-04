Соцпартия Молдавии осудила проведенное накануне Дня армии факельное шествие солдат

Партия намерена инициировать парламентские слушания по этому поводу и вызвать с докладом главу Минобороны республики Анатолия Носатого

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Оппозиция в Молдавии осудила факельное шествие солдат мотострелковой бригады "Стефан Великий", которые в воскресенье прошли по главным улицам Кишинева по случаю отмечаемого 4 сентября Дня национальной армии.

"Факельные шествия в современном мире прочно ассоциируются с нацистской Германией, с движением "Ку-клус-клан" и прочими расистскими и шовинистическими силами. Те, кто решил провести подобные шествия в День национальной армии, оскорбил всех молдавских военнослужащих и память павших за освобождение нашей земли от фашистской оккупации", - говорится в заявлении Партии социалистов Республики Молдова.

Партия намерена инициировать парламентские слушания по этому поводу и вызвать с докладом министра обороны республики Анатолия Носатого. Там также выразили свое несогласие с продвигаемым пришедшими к власти в республике прозападными властями своего взгляда на историю Великой Отечественной войны и попытками умалить подвиг советских солдат. "Армия Молдовы - наследница советской армии-победительницы, ее гуманистических идеалов, которые она несла миру в своем противостоянии фашизму в составе войск антигитлеровской коалиции. Нам понятно желание переписать историю со стороны тех, кто считает себя проигравшими в той войне, и которые, к сожалению, сегодня находятся у власти в Молдове", - говорится в заявлении.

В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территорий Украины между реками Днестр и Южный Буг были отданы Германией под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь были убиты или депортированы от 380 до 600 тыс. евреев и представителей других национальностей. Выступающие за присоединение Молдавии к Румынии или ЕС политики и историки охотно описывают сталинские репрессии, но предпочитают замалчивать преступления румынской армии и полиции. В 2005 году под давлением международной общественности Бухарест принес извинения за эти преступления.