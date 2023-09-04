В Казахстане назначили министра промышленности и строительства

Им стал Канат Шарлапаев

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Шарлапаева министром промышленности и строительства республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Шарлапаева Каната Бисимбаевича министром промышленности и строительства Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.

Шарлапаев родился в 1981 году. До назначения он занимал должность председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". В разные годы работал региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы Инвестбанка "Сити" (ОАЭ), главным финансовым директором по России, Украине и Казахстану, старшим вице-президентом "Ситибанк Россия".

Ранее Токаев освободил от занимаемых должностей нескольких министров. Кроме того, президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизован ряд министерств.