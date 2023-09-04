Оппозиция ФРГ назвала сказками прогнозы Шольца о новом "экономическом чуде"

Заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге Йенс Шпан считает, что страна как никогда далека от подобного развития событий

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Утверждения канцлера ФРГ Олафа Шольца о скором повторении германского "экономического чуда" в результате значительных инвестиций в сфере защиты климата бездоказательны, республика как никогда далека от подобного развития событий. Такое мнение выразил заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге Йенс Шпан газете Bild.

"Канцлер рассказывает сказки об экономической политике. Коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП - прим. ТАСС) не может предоставить никаких доказательств его утверждений о том, что стране удастся достигнуть темпов роста, в последний раз наблюдавшихся в 1950-1960-е годы. На самом деле мы как никогда далеки от нового "экономического чуда", - заявил он.

В марте глава правительства ФРГ заявил, что ожидает высоких темпов роста национальной экономики, сопоставимых с наблюдавшимися во времена "экономического чуда". По его словам, вследствие значительных инвестиций в меры по защите климата Германия сможет за небольшой срок достичь темпов роста как в 1950-х и 1960-х годах. Тогда германская экономика ежегодно росла в среднем на 8,2%.

Федеральное статистическое ведомство Германии информировало в июле, что ВВП республики во втором квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации, отметили в ведомстве. В первом квартале 2023 года ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в четвертом квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%. Согласно оценкам Федерального банка ФРГ, экономика страны продолжит стагнировать в третьем квартале 2023 года.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в 2023 году, а в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.