На Западном берегу в результате израильской операции получили ранения шесть палестинцев

По информации Минздрава Палестины, четыре человека были госпитализированы

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть палестинцев получили ранения в результате израильской операции в лагере для беженцев, расположенном в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

По данным Минздрава Палестины, четыре человека были госпитализированы. Трое подозреваемых, по версии Израиля, в террористической деятельности задержаны.

Утром многочисленные подразделения израильских военных в сопровождении бульдозера зашли в Дженин и его окрестности. По информации WAFA, принадлежащий израильским военным беспилотник наносил удары по городу с воздуха. Местные жители оказали израильтянам сопротивление, в результате чего в лагере для беженцев вспыхнули столкновения.

По данным Минздрава Палестины, с начала года в результате израильской агрессии, в основном на Западном берегу, погибли более 200 палестинцев.

Службы безопасности Израиля с 10 апреля 2022 года проводят регулярные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.