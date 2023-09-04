Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве на очередной срок

Нынешний президентский срок Эммерсона Мнангагвы второй по счету

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония вступления в должность президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, который победил на состоявшихся в минувшем месяце выборах, состоялась в столице страны Хараре. Прямую трансляцию инаугурации, которая прошла на Национальном стадионе спорта, вели ведущие зимбабвийские телеканалы.

"Клянусь соблюдать и защищать Конституцию Зимбабве", - заявил Мнангагва. Присягу принял председатель Верховного суда Люк Малаба. Нынешний президентский срок Мнангагвы второй по счету. Впервые он занял пост президента в 2018 году, победив на выборах. Действие президентского мандата - пять лет.

На торжественной церемонии присутствовали президенты ДР Конго, Мозамбика и ЮАР. Россию представлял посол РФ в Зимбабве, сообщили ТАСС в российской миссии. Стадион, насчитывающий 60 тыс. мест, был заполнен до отказа желающими присутствовать на инаугурации.

Президентские выборы состоялись в Зимбабве 23-24 августа. В них участвовали 11 кандидатов. Избирательная комиссия Зимбабве объявила 27 августа, что победил действующий президент Мнангагва, получивший 52,6% голосов избирателей. Вторым с 44% пришел лидер оппозиции Нельсон Чамиса. Он отказался признать результаты выборов и победу Мнангагвы.

Эммерсон Дамбудзо Мнангагва родился 15 сентября 1942 году в бедной семье в шахтерском поселке Звишаване в Южной Родезии. Еще в молодости начал заниматься политикой, входил в состав действовавшей с территории Танзании национально-освободительной группы. В 1965 году он был арестован родезийской полицией за участие в антиколониальной борьбе и приговорен к тюремному сроку. С момента обретения Зимбабве независимости в 1980 году Мнангагва занимал различные посты в правительстве и правящей партии, в том числе возглавлял министерство госбезопасности. В 2014-2017 годах был вице-президентом Зимбабве. После отстранения Мугабе от власти в результате госпереворота в ноябре 2017 года Мнангагва занял пост главы государства, а почти год спустя впервые победил на президентских выборах.