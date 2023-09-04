Эрдоган прибыл в санаторий "Русь", где пройдут переговоры с Путиным

Президент России лично поприветствовал своего визави

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи. Глава российского государства Владимир Путин лично поприветствовал своего визави перед входом в корпус "Империал" санатория "Русь", где в Зеленом зале пройдут российско-турецкие переговоры.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, "планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику". Ожидается, что в центре внимания будут вопросы возобновления зерновой сделки и урегулирования украинского конфликта.