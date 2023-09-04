NYT: представитель дипслужбы ЕС из Швеции более 500 дней находится в тюрьме Ирана

По сведениям газеты, ситуация больше года держалась в секрете властями королевства и Евросоюзом

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Гражданин Швеции, работающий во внешнеполитической службе Европейского союза (ЕС), находится в тюрьме Ирана более 500 дней. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на Министерство иностранных дел Швеции и источники.

По данным издания, речь идет о 33-летнем Йохане Флодерусе, который весной 2022 года посетил Иран в туристических целях. Он должен был вылететь домой 17 апреля, однако был задержан в аэропорту Тегерана. Флодерус с 2019 года занимал должность помощника европейского комиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон. С 2021 года он работал в Европейской службе по внешним делам.

"Гражданин Швеции, мужчина в возрасте примерно 30 лет, был задержан в Иране в апреле 2022 года <...>. Министерство иностранных дел и посольство Швеции в Тегеране активно работают над этим делом", - цитирует газета сообщение пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства. По информации газеты, он уже более 500 дней находится в самой крупной иранской тюрьме Эвин.

Газета пишет, что ситуация более года держалась в секрете властями Швеции и ЕС. Как утверждает издание, власти Ирана часто задерживают иностранцев по надуманным обвинениям и обменивают их на своих граждан, задержанных в Евросоюзе и США, в рамках "дипломатии с использованием заложников".

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали сообщила газете, что дипломаты объединения "внимательно следят за делом шведского гражданина, задержанного в Иране", но не подтвердила, что Флодерус работает в этой службе или посещал ранее Иран по официальным делам ЕС. По ее словам, ведомство "использует все возможности и будет их использовать для того, чтобы поднять этот вопрос перед иранскими властями и добиться освобождения всех необоснованно задержанных граждан ЕС".

В июле иранское правительство опубликовало заявление о том, что был задержан гражданин Швеции по подозрению в шпионаже. Источники газеты, знакомые с ситуацией, отрицают причастность Флодеруса к такого рода деятельности.