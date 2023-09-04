В Белоруссии прокомментировали нарушение польским вертолетом границы

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что это не что иное, как низкая подготовка летчиков

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не расценивает как провокацию произошедший 1 сентября инцидент с нарушением государственной границы страны польским военным вертолетом. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

"Это не что иное, как низкая подготовка летчиков. У нас сохраняется взаимодействие [с польской стороной] в рамках обеспечения полетов. Мы видели этот борт, мы знали, с какой целью он летит - патрулирование государственной границы, отслеживали полностью его полет <…>. Мы, в отличие от наших агрессивных соседей, не расцениваем это как провокацию", - сообщил глава военного ведомства журналистам во время проходящих в Брестской области специальных учений Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности "Эшелон".

Страна не усиливает военное присутствие на границе после инцидента, отметил Хренин.