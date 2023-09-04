4 сентября, 10:25,
обновлено 4 сентября, 10:37

Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным в надежде на результат

© ТАСС/ Ruptly

Президент Турции заявил, что сообщение, которое сделают по итогам встречи, "станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам"

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Весь мир следит за консультациями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи по зерновой сделке в надежде на результат. Об этом заявил турецкий лидер перед началом переговоров с российским коллегой.

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"Самый важный шаг - это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция - Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам", - отметил Эрдоган. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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