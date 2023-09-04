Эрдоган заявил, что весь мир следит за его переговорами с Путиным в надежде на результат

Президент Турции заявил, что сообщение, которое сделают по итогам встречи, "станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам"

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Весь мир следит за консультациями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи по зерновой сделке в надежде на результат. Об этом заявил турецкий лидер перед началом переговоров с российским коллегой.

"Самый важный шаг - это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция - Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат. Я думаю, что сообщение, которое будет сделано на пресс-конференции по итогам наших встреч, станет шагом навстречу всему миру, особенно развивающимся африканским странам", - отметил Эрдоган.