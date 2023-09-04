4 сентября, 10:27,
обновлено 4 сентября, 10:41

Эрдоган рассчитывает на дополнительные самолеты из РФ для тушения пожаров в Турции

Ответ Владимира Путина на просьбу Эрдогана
© ТАСС/ Ruptly

По словам президента Турции, в регионе каждое лето сохраняется опасность возникновения лесных пожаров

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на то, что Россия сможет направить в республику больше самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами. Об этом он заявил в Сочи, куда прибыл для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Этим летом у нас были лесные пожары. Направленные вами два самолета-амфибии стали для нас в значительной степени спасением. И было бы очень к месту, если бы это количество мы смогли увеличить в два раза, потому что каждое лето у нас сохраняется такая опасность", - сказал Эрдоган.

Минувшим летом в тушении лесных пожаров в Турции, в том числе в курортных областях, участвовали два самолета Бе-200 МЧС России. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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