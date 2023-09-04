В Белоруссии заявили об отказе Польши направить наблюдателей на учения ОДКБ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что это еще раз демонстрирует то, что "они не хотят налаживать нормальные, хорошие, добрососедские отношения"

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Польша отказалась направить своих наблюдателей на проходящие в Белоруссии учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"К сожалению, они отказались. Отказались - и отказались. Это еще раз демонстрирует то, что они не хотят налаживать нормальные, хорошие, добрососедские отношения с нами", - сказал он журналистам в ходе проходящих в Брестской области специальных учений Коллективных сил ОДКБ "Эшелон".