Премьер-министр Грузии анонсировал приезд главы дипломатии ЕС

Ираклий Гарибашвили обсудит с Жозепом Боррелем вопрос выполнения 12 рекомендаций по предоставлению республике статуса кандидата в члены ЕС

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Грузии в ближайшие дни ожидают визита главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля для обсуждения вопроса выполнения 12 рекомендаций по предоставлению республике статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы выполняем и уже выполнили все 12 рекомендаций. Мы делаем максимум. У нас постоянная коммуникация с нашими европейскими коллегами. Через несколько дней мы ожидаем господина Борреля, которому мы еще раз передадим обновленную информацию о том, где мы находимся в процессе имплементации 12 рекомендаций", - сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства выразил надежду, что у руководства ЕС более чем достаточно аргументов для того, чтобы предоставить стране статус кандидата в члены Евросоюза.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В конце 2023 года Грузия ожидает очередное решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.