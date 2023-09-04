Премьер Грузии заявил, что президент демонстративно нарушила конституцию визитом в Европу

После таких визитов правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начала процедуру импичмента в отношении Саломе Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно нарушила конституцию, отправившись с несогласованными визитами в европейские страны, после чего власти начали процедуру импичмента. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Хотел бы в нескольких словах прокомментировать решение госпожи президента. Она, к сожалению, не учла направленный правительством отказ и демонстративно нарушила конституцию. Напомню, что по конституции внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство Грузии. И она может исполнять эти обязанности только в том случае, если правительство ее уполномочит", - сказал Гарибашвили на заседании правительства.

Премьер также пояснил, чем мотивирован был его отказ президенту в визитах в страны ЕС. Гарибашвили напомнил слова Зурабишвили с парламентской трибуны несколько месяцев назад о том, что Грузия не заслуживала в прошлом году статуса кандидата в члены ЕС. "После этого нам не требовалось других доказательств, чтобы утратить доверие [к президенту]", - подчеркнул глава правительства.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Таким образом, Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.

Для отстранения президента нужно 2/3 голосов депутатов, то есть 100 из 150. У парламентского большинства 84 голоса в парламенте, о поддержке импичмента также заявили 4 депутата "Европейских социалистов".