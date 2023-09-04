В "Валдае" заявили, что ни одна страна Азии не станет рвать связи с Россией

Речь идет в том числе о союзниках США

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Большинство стран Азии в перспективе намерены развивать отношения с Москвой, несмотря на давление Запада и турбулентную ситуацию в мире. Даже традиционные союзники США в регионе - Япония и Южная Корея - не станут полностью разрывать связи с РФ, сохраняя определенную долю конструктивности. Об этом говорится в новом докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия и Азия: парадоксы новой реальности".

Авторы материала проанализировали, как поменялось взаимодействие азиатских государств с Россией после начала спецоперации на Украине, и сделали прогноз по его дальнейшей динамике. Эксперты пришли к выводу, что качественные изменения в геополитическом положении Москвы в последнее время положительно сказались на ее двусторонних связях с большинством стран региона. Интересы сторон в активизации сотрудничества совпали, и Азия оказалась готова к российскому "повороту на Восток", последовательно наращивая необходимую инфраструктуру. "Можно предположить, что в обозримом будущем большинство стран Азии сохранит стремление поддерживать и укреплять отношения с Россией, особенно в сфере экономики", - указывается в докладе.

"Глобальные перемены в мироустройстве, вызванные в том числе началом российской спецоперации на Украине, вынудили региональные державы четко определить степень и масштабы заинтересованности в сохранении и укреплении торгово-экономических и политических взаимодействий с Москвой, - отмечают специалисты. - Причем даже в случае ухудшения политических отношений (речь о Японии, Южной Корее, Сингапуре) свойственный Азии прагматизм не допускает полного разрыва связей, как это происходит в Европе".

Эксперты "Валдая" обратили внимание, что в Азии, в отличие от Европы, практически нет примеров, когда внешнее давление полностью определяло бы отношение того или иного государства к России и ее действиям - в ущерб здравому смыслу и взаимовыгодному сотрудничеству. Позиция азиатских стран на российском направлении определяется прежде всего национальными интересами, указали специалисты. В качестве исключения называется позиция Сеула и Токио, но даже они пытаются смягчить политические последствия продиктованных шагов и не сжигают мосты окончательно.

По словам экспертов, Москва позитивно воспринимается в Азии, поскольку она не стремится влиять на внешнеполитический выбор региональных держав или навязывать свое видение подобно Западу. В этой связи авторы доклада выразили мнение, что России в условиях нарастания конфронтации между США и Китаем важно и дальше воздерживаться от любых форм "жесткого" вовлечения в дела Азии. Аналитики признают, что национальные интересы ряда стран региона могут диктовать ситуативную поддержку Запада в тех или иных вопросах. В то же время эксперты убеждены, что пока невозможно представить "формирование в Азии военно-политических блоков, которые были бы последовательно враждебны к России".

Градация отношений со странами АСЕАН

Авторы выделили четыре основные модели взаимодействия стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Россией контексте проведения специальной военной операции на Украине: 1. Неформальная поддержка - Вьетнам, Лаос, Индонезия; 2. Конструктивный нейтралитет - Филиппины, Таиланд, Бруней, Малайзия; 3. Активная поддержка - Мьянма; 4. Публичное дистанцирование - Сингапур, Камбоджа.

Так, Сингапур стал единственной страной среди членов АСЕАН, осудившей действия России на Украине и присоединившейся к западным санкциям. Однако, как отмечают эксперты, деловые контакты с Сингапуром не прекратились полностью после февраля 2022 года. Кроме того, между сторонами по-прежнему поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровне, действует механизм межпарламентских связей и регулярных контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств, проводятся межмидовские консультации.

Филиппины, придерживающиеся конструктивного нейтралитета, не участвуют в антироссийской санкционной кампании, несмотря на близость к США по большинству вопросов азиатской повестки, пояснили авторы доклада. Они высоко оценивают потенциал российско-филиппинского сотрудничества в отрасли сельского хозяйства. Индонезия, отнесенная в группу неформальной поддержки действий России на Украине, также придерживается нейтральной позиции в рамках украинского конфликта. Это государство является одним из наиболее перспективных партнеров РФ в новых условиях как крупнейшая экономика АСЕАН, подчеркивают аналитики.

Мьянма, выступившая с открытой поддержкой спецоперации на Украине, наиболее тесно сотрудничает с Россией в сфере торговли вооружениями. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за 2001-2022 годы ее доля составила 43 процента от общего импорта. Как указали эксперты, между странами активно развивается взаимодействие в сфере энергетики, а также отдельного внимания заслуживает продвижение сторон в банковской сфере: Центральные банки России и Мьянмы договорились об использовании платежной системы "Мир". Ожидается, что она начнет работу в Мьянме в декабре 2023 года.