В Литве в августе истребители НАТО 19 раз сопровождали военные самолеты РФ

В неделю делалось от одного до шести вылетов, сообщило Минобороны Литвы

ВИЛЬНЮС, 4 сентября. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на авиабазе Зокняй, в течение августа 19 раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

Интенсивность патрулирования, по данным ведомства, распределилась относительно равномерно. В неделю делалось от одного до шести вылетов. Самой активной была первая неделя августа, когда на сопровождение истребители поднимались в воздух шесть раз.

На литовской авиабазе в начале августа по четырехмесячной ротации размещен контингент ВВС Италии с персоналом примерно из 200 военнослужащих и 4 истребителя Eurofighter Typhoon.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В мае она была проведена 8 раз, в июне - 27 раз (до сих пор самый активный по сопровождению месяц года), в июле - 7 раз.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по Североатлантическому альянсу. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов НАТО базируются в Зокняе. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.