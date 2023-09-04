Президент переходного периода Габона провел переговоры с оппозицией

Во время переговоров обсуждалась необходимость объединения усилий всех политических сил Габона в интересах успешного транзита власти в стране, сообщил портал Gabon Media Time

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период, провел переговоры с представителями политической оппозиционной платформы "Альтернатива 2023". Об этом сообщает портал Gabon Media Time.

Он напоминает, что кандидат именно этой коалиции, состоящей из шести партий, - Альбер Ондо Осса - противостоял на президентских выборах действующему главе государства Али бен Бонго Ондимбе. Переворот был совершен во время обнародования итогов голосования - выборы были аннулированы, а Бонго помещен под домашний арест.

Во время переговоров, отмечает портал, обсуждалась необходимость объединения усилий всех политических сил Габона в интересах успешного транзита власти в стране. Во встрече участвовали председатель "Альтернативы 2023" Франсуа Ндонг Обианг, а также президент партии "Национальный союз" Полетт Мисамбо, президент партии "Объединение за родину и обновление" Александр Барро Шамбрие, президент партии "Новый Габон" Майцк Джоктейн, президент Партии гражданского пробуждения Теранс Гнембу Мутсона, бывший премьер-министр Раймон Ндонг Сима и президент партии "Союз за демократию и социальную интеграцию" Эрве Патрик Опианга.

Позиция военных

Между тем, указывает портал, военные, пришедшие к власти в Габоне, заявили, что их главной задачей будет борьба с коррупцией. На встрече с религиозными лидерами страны 31 августа Нгема объявил первые итоги обысков, проведенных после переворота у родственников свергнутого президента, - только наличными изъято свыше 7,2 млрд западноафриканских франков (около $12 млн). Создан специальный банковский счет, на который будут перечислены все конфискованные средства с целью их последующего использования на нужды развития республики.

По данным портала Africa Intelligence, сразу после переворота генерал Нгема провел встречу с высокопоставленными представителями Франции, в том числе с послом Алексисом Ламеком и чиновниками французской службы внешней разведки (DGSE), и заверил их в намерении укреплять связи с Парижем. Он также предоставил гарантии безопасности семье Бонго, которому будет обеспечен почетный статус экс-президента. Нгема заверил, что события в Габоне никак не связаны с переворотом в Нигере 26 июля. При этом он никак не обозначил продолжительность переходного периода границы.